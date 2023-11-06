RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии ударили по Середино-Буде в Сумской области: погибла женщина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 ноября, из артиллерии ударили по городу Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда в Сумской области.

В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и умерла в карете скорой помощи.

Фото: Женщина (facebook.com/pgo.gov.ua)

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Позже оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 2 "Шахеда".

Недавно стало известно, что в Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 км от границы с Россией. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине