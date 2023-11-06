Россияне из артиллерии ударили по Середино-Буде в Сумской области: погибла женщина

Около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда в Сумской области.

В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и умерла в карете скорой помощи.

Фото: Женщина (facebook.com/pgo.gov.ua)

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Позже оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 2 "Шахеда".

Недавно стало известно, что в Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 км от границы с Россией. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов.