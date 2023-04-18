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Росіяни з артилерії вдарили по місту в Донецькій області: вісім людей поранені

Фото: росіяни з артилерії вдарили по місту в Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області вранці 18 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Внаслідок ворожої атаки вісім людей отримали поранення, їх доставили в лікарню.

Окупанти також пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Слов'янську ракетами та дронами-камікадзе. У місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.

Окрім того, загарбники обстріляли ринок у Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула та 9 зазнали поранень.

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Донецька областьВійна Росії проти України