Росіяни з артилерії та РСЗВ гатили по Дніпропетровській області: загинула жінка

У середу, 21 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Зі ствольної артилерії та "Градів" росіяни тричі обстріляли Нікопольський район, а саме Марганецьку та Червоногригорівську громади", - заявив Лукашук.
Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, а також осколкове поранення грудної клітини та кінцівки зазнав чоловік.
"В громаді пошкоджено будинок культури, приватні житлові будинки, господарчі споруди, водогін", - додав очільник облради.
Також окупанти ракетами обстріляли Синельниківський район. Там було пошкоджено одну будівлю та легкову автівку. Ще росіяни потрапили по складському приміщенню сільськогосподарського підприємства, в якому зберігалося 1300 тонн зерна пшениці.
Нагадаємо, що окупанти з артилерії вдарили по двох районах Дніпропетровської області.
Також, окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Ворог випустив понад 40 снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.