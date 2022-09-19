Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: зафиксировано 40 прилетов

Российские войска ночью 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область. Враг выпустил более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в городе Никополь и его окрестности в результате обстрелов повреждены десяток домов, несколько хозяйственных сооружений, водопровод и линия электропередач.

Тем временем в Марганецкой общине из-за вражеских ударов без света остались более 2500 семей. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.