ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: зафиксировано 40 прилетов

Новина українською →
Днепр, Понедельник 19 сентября 2022 08:32
Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: зафиксировано 40 прилетов Фото: оккупанты ночью снова обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область. Враг выпустил более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Фото: последствия ночных обстрелов Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, в городе Никополь и его окрестности в результате обстрелов повреждены десяток домов, несколько хозяйственных сооружений, водопровод и линия электропередач.

Тем временем в Марганецкой общине из-за вражеских ударов без света остались более 2500 семей. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.

Также этой ночью российские войска ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. Утром, враг еще раз нанес удар по городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ракетный удар
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ