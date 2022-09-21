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Россияне из артиллерии и РСЗО били по Днепропетровской области: погибла женщина

Фото: Россияне по артиллерии и РСЗО били по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 21 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Из ствольной артиллерии и "Градов" россияне трижды обстреляли Никопольский район, а именно Марганецкую и Красногригорьевскую общины", - заявил Лукашук.

В результате вражеских обстрелов погибла женщина, а также осколочное ранение грудной клетки и конечности получил мужчина.

"В общине поврежден дом культуры, частные жилые дома, хозяйственные постройки, водопровод", - добавил глава облсовета.

Также оккупанты ракетами обстреляли Синельниковский район. Там было повреждено одно здание и легковой автомобиль. Еще россияне попали по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы.

Напомним, что кафиры из артиллерии ударили по двум районам Днепропетровской области.

Также кафиры снова обстреляли Никопольский район. Враг выпустил более 40 снарядов.

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Война в УкраинеДнепропетровская область