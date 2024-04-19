Росіяни з артилерії обстріляли центр міста в Сумській області: є жертви

Обстріли Сумської області

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область. Для атаки військові РФ використовують здебільшого міномети, артилерію та КАБи.

Зауважимо, що від початку весни росіяни збільшили кількість обстрілів по області. Під щоденною атакою була Великописарівська громада. Водночас росіяни били по Білопіллю та Сумах.

Ми писали, що 8 квітня Росія завдала авіаційного удару по центру Білопілля.

Нагадаємо, що цього місяця росіяни почали розповсюджувати інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Однак Центр протидії дезінформації заперечив дану інформацію.

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