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Росіяни з артилерії обстріляли центр міста в Сумській області: є жертви

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 19 квітня, атакували одну з громад Сумської області. В результаті російської агресії одна людина загинула ще трьох було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

"За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством", - наголосили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли центр  Білопілля Сумського району. 

 

Через атаку ворога 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні, ще одного чоловіка та двох жінок було поранено.

За попередніми даними, пошкоджено

  • багатоповерхівку,
  • легкові автомобілі,
  • магазини,
  • аптеку.

 

Обстріли Сумської області

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область. Для атаки військові РФ використовують здебільшого міномети, артилерію та КАБи.

Зауважимо, що від початку весни росіяни збільшили кількість обстрілів по області. Під щоденною атакою була Великописарівська громада. Водночас росіяни били по Білопіллю та Сумах.

Ми писали, що 8 квітня Росія завдала авіаційного удару по центру Білопілля.

Нагадаємо, що цього місяця росіяни почали розповсюджувати інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Однак Центр протидії дезінформації заперечив дану інформацію.

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Сумська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти