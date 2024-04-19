Россияне из артиллерии обстреляли центр города в Сумской области: есть жертвы

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область. Для атаки военные РФ используют в основном минометы, артиллерию и КАБ.

Отметим, что с начала весны россияне увеличили количество обстрелов по области. Под ежедневной атакой была Великописаревская община. В то же время россияне били по Белополью и Сумам.

Мы писали, что 8 апреля Россия нанесла авиационный удар по центру Белополья.

Напомним, что в текущем месяце россияне начали распространять информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Однако Центр противодействия дезинформации отрицал данную информацию.

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