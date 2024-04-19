RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии обстреляли центр города в Сумской области: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, атаковали одну из общин Сумской области. В результате российской агрессии один человек погиб еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"При процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня около 12:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреляли центр Белополья Сумского района. 

 

Из-за атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, еще один мужчина и две женщины были ранены.

По предварительным данным, повреждено

  • многоэтажка,
  • легковые автомобили,
  • магазины,
  • аптеку.

 

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область. Для атаки военные РФ используют в основном минометы, артиллерию и КАБ.

Отметим, что с начала весны россияне увеличили количество обстрелов по области. Под ежедневной атакой была Великописаревская община. В то же время россияне били по Белополью и Сумам.

Мы писали, что 8 апреля Россия нанесла авиационный удар по центру Белополья.

Напомним, что в текущем месяце россияне начали распространять информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Однако Центр противодействия дезинформации отрицал данную информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против УкраиныОккупанты