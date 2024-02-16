ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування

П'ятниця 16 лютого 2024 18:40
UA EN RU
Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування Фото: росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни протягом 6 годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області. Внаслідок ударів є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прокуратури Сумської області.

"Унаслідок атаки ворога загинув чоловік, якому, за попередніми даними, було 37 років, пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби", - пише пресслужба.

Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування

Фото: росіяни з артилерії обстріляли Сумську область, є загиблий й руйнування (t.me/prokuraturasumy)

Наразі правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Усі матеріали кримінального провадження надалі передадуть СБУ в Сумській області.

Ситуація у Сумській області

Після початку повномасштабного вторгнення, значна територія Сумської області опинилася під російською окупацією, але була повністю звільнена українськими військами. Після деокупації росіяни не дають спокійно жити мешканцям регіону, обстрілюючи постійно прикордонні території та задіюючи свої диверсійно-розвідувальні групи.

Також нещодавно ворог обстріляв місто Ворожба в Сумській області внаслідок чого загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Навальний помер у виправній колонії Росії
Навальний помер у виправній колонії Росії
DAILY
Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Деніел Сайзек: Європа має потенціал допомогти Україні, але не замість США