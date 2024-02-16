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Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область, есть погибший и разрушения

Пятница 16 февраля 2024 18:40
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Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область, есть погибший и разрушения Фото: россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область, есть погибший и разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне в течение 6 часов обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру Великописаревской территориальной громады Сумской области. В результате ударов есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Сумской области.

"В результате атаки врага погиб мужчина, которому, по предварительным данным, было 37 лет, повреждены по меньшей мере 7 частных домов и 2 транспортных средства", - пишет пресс-служба.Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область, есть погибший и разрушения

Фото: россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область, погиб и разрушение (t.me/prokuraturasumy)

Сейчас правоохранители фиксируют последствия обстрела. Все материалы уголовного производства в дальнейшем передадут СБУ в Сумской области.

Ситуация в Сумской области

После начала полномасштабного вторжения значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. После деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям региона, обстреливая постоянно приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.

Также недавно враг обстрелял город Ворожба в Сумской области, в результате чего погиб мужчина.

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