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Росіяни з артилерії обстріляли село в Херсонській області: постраждала жінка

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Велетенське , Вівторок 18 липня 2023 17:45
Росіяни з артилерії обстріляли село в Херсонській області: постраждала жінка Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 18 липня, обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої артилерійської атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський обстріл села Велетенське Білозерської громади постраждала місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 15:20 окупаційні війська завдали артилерійського удару по мирному населеному пункту.

Росіяни з артилерії обстріляли село в Херсонській області: постраждала жінка

Фото: Велетенське (deepstatemap.live)

"У 73-річної жінки медики діагностували мінно-вибухову травму та поранення ноги. Їй надали допомогу на місці та залишили вдома", - пояснили в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

Вчора росіяни завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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