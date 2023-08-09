Росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області: є поранені

Російські війська сьогодні, 9 серпня, з артилерії обстріляли село Миколаївка в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

"О 09:20 окупанти обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії село Миколаївка Костянтинівської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку - у власному будинку.

Фото: Миколаївка (deepstatemap.live)

Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні.

Що ще відомо про обстріл села

Крім того, від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.