ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області: є поранені

Новость на русском →
Миколаївка, Середа 09 серпня 2023 15:21
Росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області: є поранені Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 9 серпня, з артилерії обстріляли село Миколаївка в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"О 09:20 окупанти обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії село Миколаївка Костянтинівської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок російська атака застала в крамниці, ще одну жительку - у власному будинку.

Росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області: є поранені

Фото: Миколаївка (deepstatemap.live)

Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні.

Що ще відомо про обстріл села

Крім того, від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Константиновка Війна в Україні
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України