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Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: есть раненые

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Николаевка, Среда 09 августа 2023 15:21
Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: есть раненые Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 9 августа, из артиллерии обстреляли село Николаевка в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"В 09:20 оккупанты обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии село Николаевка Константиновской городской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от взрывов пострадали трое крестьян в возрасте от 53 до 57 лет. Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу - в собственном доме.

Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: есть раненые

Фото: Николаевка (deepstatemap.live)

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Парамедики оказали им первичную помощь на месте происшествия и впоследствии отвезли в больницу.

Что еще известно об обстреле села

Кроме того, от попаданий вражеских снарядов повреждены частный дом, хозяйственная постройка и торговый объект.

Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ходе недавнего заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Оккупанты позавчера атаковали город Покровск. В результате погибли девять человек, еще 82 человека получили ранения.

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