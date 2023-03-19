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Росіяни з артилерії обстріляли селище у Херсонській області: є постраждала

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Херсонська область, Неділя 19 березня 2023 15:57
Росіяни з артилерії обстріляли селище у Херсонській області: є постраждала Ілюстративне фото: росіяни з артилерії обстріляли селище у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти з артилерії обстріляли селище Білозерка у Херсонській області у неділю, 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОВА.

"Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку", - сказано у повідомленні.

Постраждалу госпіталізувала бригада "швидкої".

Нагадаємо, зранку у Херсоні пролунали вибухи.

До того ж, вчора росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння, двоє людей отримали поранення.

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