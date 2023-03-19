Россияне из артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая
Российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области в воскресенье, 19 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.
"Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину", - говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой".
Напомним, утром в Херсоне раздались взрывы.
К тому же, вчера россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения, два человека получили ранения.
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