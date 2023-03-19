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Россияне из артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая

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Херсонская область, Воскресенье 19 марта 2023 15:57
Россияне из артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая Иллюстративное фото: россияне из артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Белозерка в Херсонской области в воскресенье, 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Херсонской ОВА.

"Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой".

Напомним, утром в Херсоне раздались взрывы.

К тому же, вчера россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения, два человека получили ранения.

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