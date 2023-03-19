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Окупанти за минулу добу 53 рази обстріляли Херсон та область: є постраждалі

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Херсон, Неділя 19 березня 2023 08:31
Окупанти за минулу добу 53 рази обстріляли Херсон та область: є постраждалі Фото: внаслідок обстрілів постраждали двоє жителів Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська за минулу добу, 18 березня, 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Всього за вчора окупанти випустили 269 снарядів по Херсонській області. Ворог застосував важку артилерію та "Гради".

Херсон потрапив під обстріл п'ять разів. Майже два десятки російських снарядів влучили у житлові квартали. Пошкодженні приватні й багатоквартирні будинки.

"На жаль, дві людини дістали поранення", - додав очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти за добу, 17 березня, обстріляли територію Херсонської області 50 разів, внаслідок чого теж двоє осіб отримали поранення.

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