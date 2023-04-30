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Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: є руйнування

Фото: росіяни з артилерії обстріляли Нікополь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 30 квітня росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Росіяни обстріляли місто з артилерії - пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус, легковий автомобіль та лінія електропередач.

Люди не постраждали, зазначив Лисак.

Нагадаємо, 24 квітня російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

Окрім того, 19 квітня, окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.

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НікопольВійна Росії проти України