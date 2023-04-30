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Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: есть разрушения

Фото: россияне из артиллерии обстреляли Никополь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 30 апреля россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Россияне обстреляли город из артиллерии - повреждено 7 частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус, легковой автомобиль и линия электропередач.

Люди не пострадали, отметил Лысак.

Напомним, 24 апреля российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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НикопольВойна России против Украины