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Росіяни з артилерії обстріляли Херсонську область, є загиблий

Субота 02 березня 2024 10:29
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Росіяни з артилерії обстріляли Херсонську область, є загиблий Фото: Росіяни з артилерії обстріляли Херсонська область, є загиблий (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 березня, російські терористи атакували з артилерійської зброї Станіславську громаду Херсонського району. Внаслідок ударів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

Обстріл, як пише пресслужба, відбувся близько о 08:30.

"Внаслідок вибуху снаряду на подвір'ї приватного будинку загинув 53-річний чоловік. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - пише пресслужба.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу загинув 54-річний житель Станіслава. На момент ударів чоловік перебував на вулиці.

Ситуація в Херсонській області

Восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. Воїнам вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі адміністративний центр та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

За словами Прокудіна, протягом минулої доби, 1 березня, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні було пошкоджено адміністративну будівлю.

"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу", - додав голова ОВА.

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