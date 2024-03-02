Россияне из артиллерии обстреляли Херсонскую область, есть погибший

Сегодня, 2 марта, российские террористы атаковали из артиллерийского оружия Станиславскую громаду Херсонского района. В результате ударов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

Обстрел, как пишет пресс-служба, произошел около 08:30.

"В результате взрыва снаряда во дворе частного дома погиб 53-летний мужчина. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - пишет пресс-служба.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, в результате обстрела погиб 54-летний житель Станислава. В момент ударов мужчина находился на улице.

Ситуация в Херсонской области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. Воинам удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

Сейчас административный центр и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки, 1 марта, россияне поцелили в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 1 многоэтажка и 11 частных домов. В Херсоне было повреждено административное здание.

"В результате вражеских атак в населенных пунктах области повреждены сотовая башня, гаражное помещение и автомобиль. Также зафиксированы попадания на территорию фермы и завода", - добавил глава ОВА.