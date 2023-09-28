Росіяни з артилерії обстріляли Херсон: загинуло три жінки

"Росіяни обстріляли Херсон з артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про трьох загиблих жінок.

Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що окупанти вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.

"Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів з артилерії", - пише міністр.

Деталі обстрілу

"Наразі встановлено особу однієї із загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Корабельного району Херсона. Жінці 43 роки", - написав Мрочко.

Правоохоронцями розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

"Мав місце один приліт артилерійського снаряда по вулиці, де перебувало троє жінок. Інших постраждалих не виявлено", - пояснили у прокуратурі.

Також правоохоронці додали, що поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Вони оглянуті медиками та наразі з ними працює психолог.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, ще восени минулого року українським захисникам вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. При цьому лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.

Окупанти часто обстрілюють Херсон та інші населені пункти області з артилерії, авіації і не тільки. Внаслідок таких атак гинуть мирні жителі. Зокрема, позавчора, 26 вересня, через обстріл житлового кварталу Херсона поранення отримали троє людей.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон та інші населені пункти області. Це свідомий терор окупанта.