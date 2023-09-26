Пообіді армія РФ знову била по житлових кварталах Херсона: є поранені
Російські окупанти цілий день гатять по Херсону. Пообіді житлові квартали міста знову зазнали атаки, ще троє людей отримали поранення.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Так, пообіді армія рф знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо.
"Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості", - розповів він.
Мрочко додав, що на цю годину відомо про шістьох людей, поранених сьогодні російськими військовими під час обстрілів Херсона.
Обстріли Херсона
У вівторок, 26 вересня, окупанти обстрілюють Херсон, починаючи з 7:00. Зокрема, у Херсоні під обстріл потрапив Корабельний район, через що двоє людей отримали поранення. Згодом стало відомо про поранення ще одного жителя Херсона. Під час одного з обстрілів російські війська скинули авіабомбу поблизу житлового будинку.
Зазначимо, що 26 вересня окупанти обстріляли місто Берислав Херсонської області. Поранення отримав працівник поліції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.