Пообіді армія РФ знову била по житлових кварталах Херсона: є поранені

Російські окупанти цілий день гатять по Херсону. Пообіді житлові квартали міста знову зазнали атаки, ще троє людей отримали поранення.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Так, пообіді армія рф знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо.

"Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості", - розповів він.

Мрочко додав, що на цю годину відомо про шістьох людей, поранених сьогодні російськими військовими під час обстрілів Херсона.

Обстріли Херсона

У вівторок, 26 вересня, окупанти обстрілюють Херсон, починаючи з 7:00. Зокрема, у Херсоні під обстріл потрапив Корабельний район, через що двоє людей отримали поранення. Згодом стало відомо про поранення ще одного жителя Херсона. Під час одного з обстрілів російські війська скинули авіабомбу поблизу житлового будинку.

Зазначимо, що 26 вересня окупанти обстріляли місто Берислав Херсонської області. Поранення отримав працівник поліції.