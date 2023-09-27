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Свідомий терор окупанта. Зеленський відреагував на обстріли Херсонської області

Середа 27 вересня 2023 22:37
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Свідомий терор окупанта. Зеленський відреагував на обстріли Херсонської області Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон та інші населені пункти області. Це свідомий терор окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава України провів ранковий селектор, на якому доповідали військові, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків.

Окрема увага вони приділили Херсону та області. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області.

"Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - сказав президент.

Він подякував кожному, хто працює і в Херсонській області, і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, ще восени минулого року українським захисникам вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. При цьому лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.

Окупанти часто обстрілюють Херсон та інші населені пункти області з артилерії, авіації і не тільки. Внаслідок таких атак гинуть мирні жителі.

Зокрема, вчора, 26 вересня, через обстріл житлового кварталу Херсона поранення отримали троє людей.

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