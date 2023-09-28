Россияне из артиллерии обстреляли Херсон: погибли три женщины

Российские войска сегодня, 28 сентября, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки погибли три женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главу МВД Украины Игоря Клименко руководителя Херсонской ГВА Романа Мрочко и Херсонскую областную прокуратуру.
"Россияне обстреляли Херсон из артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас известно о трех погибших женщинах.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по жилым кварталам, а погибшие женщины в этот момент находились на улице.
"Ежедневно под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии", - пишет министр.
"Установлена личность одной из погибших в результате вечернего обстрела Корабельного района Херсона. Женщине 43 года", - написал Мрочко.
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"Имел место один прилет артиллерийского снаряда по улице, где находилось три женщины. Других пострадавших не обнаружено", - пояснили в прокуратуре.
Также правоохранители добавили, что вблизи места происшествия эвакуированы двое малолетних детей. Они осмотрены медиками и сейчас с ними работает психолог.
Напомним, еще осенью прошлого года украинским защитникам удалось деоккупировать правобережье Херсонской области. При этом левобережная часть региона все еще находится под контролем россиян.
Оккупанты часто обстреливают Херсон и другие населенные пункты области из артиллерии, авиации и не только. В результате таких атак гибнут мирные жители. В частности, позавчера, 26 сентября, из-за обстрела жилого квартала Херсона ранения получили три человека.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон и другие населенные пункты области. Это сознательный террор оккупанта.
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