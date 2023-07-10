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Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

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Донецкая область, Понедельник 10 июля 2023 18:22
Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли Авдеевку и Острое в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстрел Острого

Около 14:40 войска РФ открыли огонь по частному сектору пгт Острое Покровского района.

В результате обстрела погиб местный житель. Получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте, среди них - отец и сын. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обстрел Авдеевки

Около 15:00 россияне в очередной раз обстреляли город Авдеевка, где в собственном доме погиб мужчина.

По предварительным данным, оккупанты атаковали населенные пункты из артиллерии. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Расследование ударов

Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Также оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела вновь возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.

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