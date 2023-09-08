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Росіяни з артилерії обстріляли будинок під Горлівкою: є поранені, серед них діти

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 8 вересня, обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

О 12:20, окупанти обстріляли смт Північне міста Торецька. За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт з артилерії.

Постраждалі через обстріл

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина, внаслідок чого зазнали поранень двоє братів 14 та 15 років і їх 37-річна матір й 43-річний батько.

Фото: Північне (deepstatemap.live)

Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Також пошкоджено сусідній житловий будинок.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно російські терористи сьогодні вчергове завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Рятувальну операцію, що було розгорнуто на місці події вже завершили. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко тоді заявив, що через атаку РФ 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Нещодавно під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

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