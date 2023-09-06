Обстріл Костянтинівки: рятувальну операцію завершили, кількість жертв зросла

Російські терористи сьогодні вчергове завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Рятувальну операцію, що було розгорнуто на місці події вже завершили.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено", - повідомив міністр.

За словами Клименка, в результаті сьогоднішньої атаки росіян 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Детально про ракетний обстріл російських терористів Костянтинівки - в матеріалі РБК-Україна.

Обстріли Костянтинівки Донецької області

В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".

Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.

До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

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