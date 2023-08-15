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Росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300: постраждав завод

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Слов'янськ, Вівторок 15 серпня 2023 12:51
Росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300: постраждав завод Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300 (facebook.com/vadymlyah)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Слов'янськ 15 серпня, ймовірно, за допомогою ракет С-300. Внаслідок атаки постраждав завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо, обстріл вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка"", - написав він.

При цьому Лях зазначив, що внаслідок обстрілу немає жертв.

"Зевс Кераміка"

Зазначимо, що це не вперше, коли росіяни обстрілюють керамічний завод у Слов'янську. Так, 5 травня окупанти вже атакували будівлю заводу двома ракетами С-300.

Нічний обстріл України

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під обстрілом, зокрема, опинився Львів, Дніпро, Луцьк, Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Так, у Луцьку росіяни потрапили по одному із промислових підприємств, внаслідок чого загинули троє людей, також є постраждалі.

На Львівщині через атаку 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. У Дніпрі також постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві особи.

При цьому наші захисники збили 16 із 28 крилатих ракет, які загарбники запустили по Україні.

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