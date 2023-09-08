Россияне из артиллерии обстреляли дом под Горловкой: есть раненые, среди них дети

В 12:20, оккупанты обстреляли пгт Пивничное города Торецка. По предварительным данным, войска РФ атаковали населенный пункт из артиллерии.

Пострадавшие из-за обстрела

Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находилась семья, в результате чего получили ранения двое братьев 14 и 15 лет и их 37-летняя мать и 43-летний отец.

Фото: Пивничное (deepstatemap.live)

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Также поврежден соседний жилой дом.

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Недавно российские террористы сегодня в очередной раз нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Спасательную операцию, развернутую на месте происшествия уже завершили. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко тогда заявил, что из-за атаки РФ 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Недавно под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.