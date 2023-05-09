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Росіяни з артилерії обстріляли будинки у Куп’янському районі: є руйнування

Фото: Обстріл Куп’янського району (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 9 травня, російські війська обстріляли будинки у Куп’янському районі. Внаслідок цього виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"9 травня ворожа артилерія здійснила черговий обстріл села Петропавлівка Петропавлівської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

"О 14:50 на гасіння даної пожежі виїхали рятувальники. На час їх прибуття горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. На місці події працювали 14 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС", - повідомили рятувальники.

О 16:05 рятувальники загасили вогонь. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 9 травня Росія знову намагалася завдати удару по Україні. Частина ворожої ракети впала на відкритій території на вулиці Голосіївського району Києва.

Поліцейські сьогодні вранці, 9 травня, виявили вирву, яка утворилася після ворожого обстрілу Київської області.

Ракетні атаки росіян ввечері 8 травня та в ніч на 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам України.

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