У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (фото)
Поліцейські сьогодні вранці, 9 травня, виявили вирву, яка утворилася після ворожого обстрілу Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.
"Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5 метра. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд", - йдеться у повідомленні Нєбитова.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.
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