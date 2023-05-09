ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 травня 2023 07:18
У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (фото) Фото: на Київщині поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Константин Широкун

Поліцейські сьогодні вранці, 9 травня, виявили вирву, яка утворилася після ворожого обстрілу Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5 метра. Потерпілі та пошкодження відсутні. Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд", - йдеться у повідомленні Нєбитова.

У Київській області поліцейські виявили вирву після ворожого обстрілу (фото)

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл Києва Вторгнення Росії до України
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні