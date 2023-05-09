Россияне из артиллерии обстреляли дома в Купянском районе: есть разрушения

Во вторник, 9 мая, российские войска обстреляли дома в Купянском районе. В результате возник пожар на территории частного домовладения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
"9 мая вражеская артиллерия совершила очередной обстрел села Петропавловка общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара возник пожар на территории частного домовладения.
"В 14:50 на тушение данного пожара выехали спасатели. На время их прибытия горел дом, гараж и хозяйственная постройка на площади 300 кв.м. На месте происшествия работали 14 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", - сообщили спасатели.
В 16:05 спасатели потушили огонь. Пострадавших нет.
Напомним, что в ночь на 9 мая Россия снова пыталась нанести удар по Украине. Часть вражеской ракеты упала на открытой территории по улице Голосеевского района Киева.
Полицейские сегодня утром, 9 мая, обнаружили воронку, образовавшуюся после вражеских обстрелов Киевской области.
Ракетные атаки россиян вечером 8 мая и в ночь на 9 мая не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям Украины.
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