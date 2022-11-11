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Росіяни з артилерії накрили Вовчанськ: постраждали приватні будинки (фото)

Фото: Росіяни з артилерії накрили Вовчанськ (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, російські військові знову атакували Вовчанськ (Харківська область). Окупанти з артилерії обстріляли приватний сектор міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

"11 листопада до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення, що військові РФ здійснили артилерійський обстріл", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, окупанти гатили зі зброї 152 калібру. Працівники відділу поліції зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.

"Постраждалих немає. Частково пошкоджено два будинки, паркан, ворота", - пояснили правоохоронці.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

Також у п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки постраждали будинки.

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харковВійна в Україні