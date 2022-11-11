Россияне из артиллерии накрыли Волчанск: пострадали частные дома (фото)

В пятницу, 11 ноября, российские военные снова атаковали Волчанск (Харьковская область). Оккупанты из артиллерии обстреляли частный сектор города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.
"11 ноября в отдел полиции № 1 Чугуевского РУП поступило сообщение, что военные РФ совершили артиллерийский обстрел", - говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, оккупанты били из оружия 152 калибра. Сотрудники отдела полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства.
"Пострадавших нет. Частично повреждены два дома, забор, ворота", - объяснили правоохранители.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.
Также в пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск. В результате атаки пострадали дома.
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