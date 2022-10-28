Окупанти знову обстріляли Вовчанськ: постраждали приватні будинки (фото)

У п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок атаки постраждали будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Боєприпаси влучили поряд з житловим будинком. Зруйновані паркан, дах та фасад будинку, пошкоджені господарські споруди", - йдеться у повідомленні. Правоохоронці повідомляють, що попередньо, постраждалих немає. Сам обстріл військовими Російської Федерації трапився після 14:00. Поліцейські задокументували факт збройної агресії та зібрали речові докази. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.