Окупанти знову обстріляли Вовчанськ: постраждали приватні будинки (фото)
У п'ятницю, 28 жовтня, росіяни знову обстріляли Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок атаки постраждали будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Боєприпаси влучили поряд з житловим будинком. Зруйновані паркан, дах та фасад будинку, пошкоджені господарські споруди", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що попередньо, постраждалих немає. Сам обстріл військовими Російської Федерації трапився після 14:00.
Поліцейські задокументували факт збройної агресії та зібрали речові докази. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що раніше окупанти з артилерії масовано обстріляли Вовчанськ.
Також правоохоронці задокументували факт артилерійського обстрілу деокупованого Вовчанську з боку Росії. Внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені.
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