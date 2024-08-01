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Росіяни артилерією обстріляли Нікополь, є руйнування та загиблі

Четвер 01 серпня 2024 12:30
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Росіяни артилерією обстріляли Нікополь, є руйнування та загиблі Фото: росіяни артилерією обстріляли Нікополь, є руйнування та загиблі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 серпня, ворог артилерією обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів у місті є загиблі й руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілу у Нікополі загинули дві жінки - мама та донька. Одній було 40 років, а іншій - 72.

"Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - додав

Окрім загиблих, є й постраждалий - 46-річний чоловік.

Фото: росіяни артилерією обстріляли Нікополь, є руйнування та загиблі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Також внаслідок ударів:

  • понівечені багатоповерхівки. В одній з них сталась пожежа на балконі;
  • пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

Обстріли Нікополя та району

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює Нікополь та Нікопольський район.

На початку травня російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого у місті почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.

Також у червні терористи атакували Нікопольський район з артилерії й атакували дронами-камікадзе. Через обстріли були постраждалі й руйнування інфраструктур.

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