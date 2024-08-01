ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие

Четверг 01 августа 2024 12:30
UA EN RU
Россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие Фото: россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 августа, враг артиллерией обстрелял Никополь Днепропетровской области. В результате ударов в городе есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

В результате обстрела в Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет, а другой - 72.

"Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов", - добавил

Кроме погибших, есть и пострадавший - 46-летний мужчина.

Фото: россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также в результате ударов:

  • изуродованные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе;
  • повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Обстрелы Никополя и района

С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает Никополь и Никопольский район.

В начале мая российские войска обстреляли Никополь, в результате чего в городе начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.

Также в июне террористы атаковали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Из-за обстрелов были пострадавшие и разрушения инфраструктур.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Война в Украине
NEWS
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая