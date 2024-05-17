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Росіяни активно займаються мародерством на окупованих територіях, - ЦНС

П'ятниця 17 травня 2024 00:54
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Росіяни активно займаються мародерством на окупованих територіях, - ЦНС Фото: російські військові активно мародерять на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України. Фіксуються масові грабежі з "вилученням" побутової техніки й автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Загарбники грабують місцевих жителів - виносять із помешкань побутову техніку і забирають автомобільний транспорт. Злочинців не зупиняє навіть наявність у людей російського паспорта.

Москва запровадила покарання для таких мародерів - їх планують відправляти за ґрати на 6 років. Однак мета покарання не припинити грабунок, а виключити можливість демобілізації для учасників так званої "СВО".

У ЦНС нагадали, що російські в'язниці опинилися фактично порожніми - ув'язнених змушують підписувати контракти для участі в бойових діях в окупованих районах Донбасу та в Запорізькій областях.

"Тривалість життя окупанта не перевищує 8 тижнів", - додали у Центрі.

Ситуація на окупованих територіях

Нещодавно Кремль дав команду запускати на ТОТ кінотеатри для посилення пропаганди серед населення.

Через високі втрати у бойових діях, росіяни вимушені розгортати додаткові морги в окупованій Луганській області.

Крім того, росіяни промивають мізки дітям, що проживають на окупованих територіях.

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Війна Росії проти України
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