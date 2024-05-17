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Россияне активно занимаются мародерством на оккупированных территориях, - ЦНС

Пятница 17 мая 2024 00:54
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Россияне активно занимаются мародерством на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: российские военные активно мародерствуют на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские оккупанты продолжают террор гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины. Фиксируются массовые грабежи с "изъятием" бытовой техники и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Захватчики грабят местных жителей - выносят из домов бытовую технику и забирают автомобильный транспорт. Преступников не останавливает даже наличие у людей российского паспорта.

Москва ввела наказание для таких мародеров - их планируют отправлять за решетку на 6 лет. Однако цель наказания не прекратить грабеж, а исключить возможность демобилизации для участников так называемой "СВО".

В ЦНС напомнили, что российские тюрьмы оказались фактически пустыми - заключенных заставляют подписывать контракты для участия в боевых действиях в оккупированных районах Донбасса и в Запорожской областях.

"Продолжительность жизни оккупанта не превышает 8 недель", - добавили в Центре.

Ситуация на оккупированных территориях

Недавно Кремль дал команду запускать на ВОТ кинотеатры для усиления пропаганды среди населения.

Из-за высоких потерь в боевых действиях, россияне вынуждены разворачивать дополнительные морги в оккупированной Луганской области.

Кроме того, россияне промывают мозги детям, проживающим на оккупированных территориях.

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