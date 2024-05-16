Кремль дав вказівку на розбудову кінотеатрів на ТОТ для посилення пропаганди, - ЦНС
Кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України для посилення пропаганди із примусовим залученням місцевого населення. У такий засіб загарбники хочуть змінити сприйняття окупації цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.
Як зазначають у Центрі нацспротиву, таким чином усі бюджетні установи ТОТ отримали вказівку забезпечити "повні зали" при перегляді кремлівської пропаганди.
"Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для промивання свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався у антилюдській сутності Росії", - йдеться в повідомленні.
Водночас у ЦНС повідомили, що також найближчим часом на тимчасово окупованій території Луганської області знову почнуть діяти установки антен російського телебачення, яке транслює пропаганду.
Пропаганда на окупованих територіях
Варто зауважити, що Кремль намагається схилити думку населення на окупованих територіях щодо правильності дій диктатора Путіна та його загарбницької армії.
Таким чином на ТОТ постійно вводяться нові методи з пропаганди, які націлені на всі верстви цивільного населення, зокрема - дітей.
Так нещодавно ми повідомляли, що представники російської "Комісії захисту прав неповнолітніх" провели лекції у захоплених школах на тимчасово окупованих територіях, де займались виправданням російської агресії проти України.
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