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Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб

Фото: росіяни активно застосовують хімічну зброю проти Сил оборони (Facebook)
Автор: Валерій Савицький

У вересні війська Російської Федерації 250 разів застосували сили хімічних боєприпасів проти Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії та станом на 24 вересня 2024 року з боку ворога зафіксовано 4228 застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Зокрема, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

РФ продовжує грубо порушувати правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському напрямку, а під Торецьком загарбники активно застосували авіацію.

За минулу добу російські війська втратили за добу 1340 солдат і близько 50 артсистем.

Сили оборони мали успіх в Курській області, але росіяни просунулися на півдні та сході України.

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Війна в Україні