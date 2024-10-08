ЗСУ: Курахівський напрямок найгарячіший, на Торецькому ворог активно застосовує авіацію

На фронті в Україні з початку доби відбулося вже 142 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація фіксується на Курахівському напрямку, а на Торецькому російські окупанти активно застосовували авіацію при атаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативні дані щодо ситуації на фронті станом на 22.00 вівторка 08 жовтня.

Російські обстріли

З початку доби ворог завдав по території України 67 авіаударів, скинув 104 керованих авіабомб.

Також російські загарбники при атаках задіяли для ураження 467 дронів-камікадзе та здійснили понад 2520 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ продовжують рішуче давати відсіч спробам російських окупантів просунутися в глибину України, та завдають противнику "ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку загарбники 4 рази атакували оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Стариці. 3 боєзіткнення закінчились без успіху для ворога, ще 1 бій триває.

Також противник завдавав авіаударів по н.п. Харків, Черкаська Лозова, Малі Проходи, скинув на них 7 авіабомб.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів проводили штурмові дії у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

Воїни ЗСУ відбили 12 ворожих атак, ще 4 - досі тривають. Авіаударів зазнали райони н.п. Богуславка, Загризове та Берестове.

На Лиманському напрямку росіяни 18 разів атакували позиції ЗСУ неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви. Ці атаки були відбиті воїнами ЗСУ, проте ще 1 бій триває.

На Сіверському напрямку ворог невдало 2 рази атакував біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 3 наступи окупантів поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок, ще 1 бій точиться біля Білої Гори, ситуація контрольована.

Противник скинув 6 авіабомб по районах н.п. Костянтинівка, Дружківське та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував Сили оборони біля Торецька, Неліпівки та Диліївки, 5 боїв ще тривають.

"Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Дружба, Катеринівка, Костянтинівка та Торецьк", - передали у Генштабі.

На Покровському напрямку окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік н.п. Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Нині ще 4 атаки тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 210 окупантів, 85 з них - безповоротно. Крім цього, пошкоджено танк та АГС ворога", - розповіли у військовому командуванні.

На Курахівському напрямку російські загарбники 39 разів атакували позиції українських захисників поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. Досі точаться 3 бої.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 6 наступальних дій неподалік Богоявленки, при атаках задіявши штурмову та бомбардувальну авіацію. 4 атаки вже були відбиті, тривають 2 бої.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки. Воїни ЗСУ відбили 2 ворожих штурми. Противник завдав авіаудару по районах н.п. Любкове, Новопіль та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку загарбники 6 разів атакували оборонні рубежі ЗСУ, та зазнали поразки.

У Генштабі також поінформували, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.