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Россияне активно применяют химическое оружие против ВСУ, - Генштаб

Среда 09 октября 2024 05:55
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Россияне активно применяют химическое оружие против ВСУ, - Генштаб Фото: россияне активно применяют химическое оружие против Сил обороны (Facebook)
Автор: Валерий Савицкий

В сентябре войска Российской Федерации 250 раз применили силы химических боеприпасов против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с началом широкомасштабного вторжения России и по состоянию на 24 сентября 2024 года со стороны врага зафиксировано 4228 применений боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

В частности, речь идет о боеприпасах К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Также есть значительная доля боеприпасов, которые содержащат опасные химические соединения неустановленного типа.

РФ продолжает грубо нарушать правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Кураховском направлении, а под Торецком захватчики активно применили авиацию.

За минувшие сутки российские войска потеряли за сутки 1340 солдат и около 50 артсистем.

Силы обороны имели успех в Курской области, но россияне продвинулись на юге и востоке Украины.

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