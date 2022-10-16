Росіяни намагаються наступати на Бахмут, а авіація ЗСУ завдала понад 20 ударів, - Генштаб

Російські окупанти завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів, а також здійснили вісім обстрілів з РСЗВ.

Ударів окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка у Херсонській області.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Проводиться планова ротація підрозділів Збройних сил Білорусь, яких залучають до охорони державного кордону. При цьому зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних дронів Shahed -136 з території Білорусі.

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

- з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку - з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка у Донецькій області;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина у Миколаївській області.

Окрім того, рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Росії значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявними даними, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області РФ.

У свою чергу українські захисники продовжують стримувати загарбників та завдавати їм втрат у живій силі та техніці.

Авіація Сил оборони протягом 16 жовтня завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи ППО збили один ворожий безпілотник.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили один командний пункт росіян.