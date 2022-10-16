У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Facebook .

За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".

Ковальчук також зазначив, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.