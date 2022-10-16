ua ru
Нд, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 15:44
У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8. Він зазначив, що після цього російська армія буде психологічно "сипатись".

Ковальчук також зазначив, що окупанти вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись ще не час.

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - написала Маляр.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, за минулу добу українські військові ліквідували ще 300 росіян. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 65 тисяч своїх солдатів.

Вчора, під час традиційного вечірнього звернення, президент України Володимир Зеленський зазначив, що загибель навіть ста тисяч росіян не змусить Кремль задуматись про необхідність закінчення війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась