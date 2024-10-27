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Россияне активно штурмуют Селидово: что происходит на фронте

Селидово, Воскресенье 27 октября 2024 08:29
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Россияне активно штурмуют Селидово: что происходит на фронте Фото: ВСУ сдерживают атаки врага в районе Селидово (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Самыми трудными участками фронта остаются Покровское и Кураховское направления. Наибольшая концентрация вражеских атак - вблизи Селидово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и две пушки противника.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестово и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестово и Первомайского.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении российские захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции украинских воинов.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиаударов 45 КАБ по собственной территории.

Потери армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили на фронте еще 1440 российских захватчиков. Всего Россия с февраля 2022 года потеряла более 689 тысяч солдат, а также тысячи единиц техники.

По данным Генштаба ВСУ, с начала операции в Курской области российский режим потерял более 17 тысяч военных, в том числе 711 пленных.

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