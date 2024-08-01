Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Війська агресора найбільше штурмують позиції ЗСУ на Покровському, Торецькому напрямках у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.
Впродовж доби ворог 3412 разів обстріляв позиції Сил оборони. Противник завдав два ракетні, 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ), а також 623 удари дронами-камікадзе.
На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля Вовчанська триває ще один бій.
На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував укріплення захисників. На цей час усі ці боєзіткнення в районах Андріївки, Стельмахівки і Піщаного завершилися.
На Лиманському напрямку за день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Торське і Макіївка.
На Сіверському напрямку наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Триває бій у районі Виїмки.
На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки.
На Торецькому напрямку окупанти впродовж доби 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька і Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Тривають бойові дії у чотирьох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись в районах Нью-Йорка та Північного.
На Покровському напрямку росіяни впродовж дня провели 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 135 окупантів. Знищено два автомобіля і гармата Д-30. Також знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 "Гвоздика" і РСЗВ БМ-21 "Град" загарбників.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.
На Времівському напрямку поразкою ворога завершився бій біля Водяного.
На Оріхівському напрямку противник за день здійснив дві атаки неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку зазнав невдачі ворожий штурм на лівобережжі Дніпра.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на війні в Україні 1370 солдатів. На ранок 1 серпня на фронті було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Третина з них відбулася на Покровському напрямку.
Минулої ночі агресор атакував Україну дронами та балістичними ракетами.
За даними Forbes, в липні 2024 року Україна запустила більше ударних дронів, ніж країна-агресор.
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