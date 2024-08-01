Росіяни атакували Україну "Іскандерами" та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Російські війська в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. ППО вдалося збити усі російські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Після масованої дронової атаки РФ по Україні в ніч на 31 липня, російські війська знову запустили дрони та балістику по території країни.

В Україні кілька разів оголошувалась тривога, а на Київщині працювала ППО. Вже вранці стало відомо, що у Київській області двоє людей постраждали через падіння уламків БПЛА. Також пошкоджено будинки.

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