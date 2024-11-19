Росіяни активно штурмують на півдні України, але бронетехніку намагаються берегти, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Як розповів Волошин, Сили оборони на півдні знищили майже 160 одиниць російської техніки за 10 днів.

За його словами, з-поміж цієї кількості є сім знищених танків. Але загалом до цього переліку входить не лише броньована, але й автомобільна техніка.

"Крім того, противник активно застосовує мотоцикли та багі - за 10 днів знищено 68 одиниць такої техніки. Це говорить про те, що штурми доволі активні, але бронетехніку ворог намагається берегти", - зазначив речник.