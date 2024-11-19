Росіяни активно штурмують на півдні України, але бронетехніку намагаються берегти, - ЗСУ
Штурми російських військ на півдні України доволі активні. Водночас бронетехніку окупанти намагаються берегти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Як розповів Волошин, Сили оборони на півдні знищили майже 160 одиниць російської техніки за 10 днів.
За його словами, з-поміж цієї кількості є сім знищених танків. Але загалом до цього переліку входить не лише броньована, але й автомобільна техніка.
"Крім того, противник активно застосовує мотоцикли та багі - за 10 днів знищено 68 одиниць такої техніки. Це говорить про те, що штурми доволі активні, але бронетехніку ворог намагається берегти", - зазначив речник.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, на фронті від початку доби, 19 листопада, відбулося 86 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках. Там росіяни активно атакують позиції ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 724 050 одиниць особового складу.
Лише за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували 1610 терористів. Також було знищено 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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