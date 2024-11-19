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Россияне активно штурмуют на юге Украины, но бронетехнику пытаются беречь, - ВСУ

Вторник 19 ноября 2024 20:07
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Россияне активно штурмуют на юге Украины, но бронетехнику пытаются беречь, - ВСУ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Штурмы российских войск на юге Украины достаточно активны. В то же время бронетехнику оккупанты пытаются беречь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Как рассказал Волошин, Силы обороны на юге уничтожили около 160 единиц российской техники за 10 дней.

По его словам, из этого количества есть семь уничтоженных танков. Но в целом в этот список входит не только бронированная, но и автомобильная техника.

"Кроме того, противник активно применяет мотоциклы и баги - за 10 дней уничтожено 68 единиц такой техники. Это говорит о том, что штурмы достаточно активны, но бронетехнику враг пытается беречь", - отметил спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на фронте с начала суток, 19 ноября, произошло 86 боевых столкновений. Горячее сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Там россияне активно атакуют позиции ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 724 050 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали 1610 террористов. Также были уничтожены 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другая техника врага.

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