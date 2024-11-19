За 1000 днів війни в Україні втрати росіян склали понад 724 тисячі осіб
Ілюстративне фото (Getty Images)
За минулу добу російські загарбники втратили ще 1610 солдатів на війні в Україні. Таким чином, втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення складають понад 724 тисячі осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 19 листопада, втрати російських окупантів становлять:
- Особовий склад - близько 724 050 (+1 610 за останню добу)
- Танки - 9 382 (+17)
- Бойові броньовані машини - 19 092 (+33)
- Артилерійські системи - 20 632 (+46)
- РСЗВ - 1 252 (без змін)
- Засоби ППО - 999 (без змін)
- Літаки - 369 (без змін)
- Гелікоптери - 329 (без змін)
- Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 19 111 (+38)
- Крилаті ракети - 2 754 (+1)
- Кораблі/катери - 28 (без змін)
- Підводні човни - 1 (без змін)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 29 548 (+120)
- Спеціальна техніка - 3 672 (+17)
Ситуація на фронті
Станом на вечір 18 листопада на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.
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